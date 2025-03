“Questo s(u)ono io”, Andrea Tomassini a Solomeo. Il coraggio della musica contro tutte le disabilità

Un grande palcoscenico per festeggiare il talento. la forza e la passione di Andrea Tomassini, musicista perugino di 22 anni, nato con i postumi di un’ischemia prenatale che gli ha procurato una disabilità non indifferente e che ha saputo trasformare l’amore per la musica in un modo per comunicare i propri valori e sensibilizzare istituzioni e società civile alle esigenze e alle aspirazioni di persone alle prese con disabilità varie, spesso multiple. Sabato alle 16.30 Andrea sarà infatti protagonista al Teatro Cucinelli a Solomeo, ospite della fondazione dell’imprenditore del cachemire, con lo spettacolo a ingresso gratuito “Questo s(u)ono io”. "Per prima cosa – racconta il giovane artista – presenterò l’associazione “Andiamo a noi”, fondata lo scorso anno con la mia famiglia e gli amici più stretti con la quale vorrei portare avanti, attraverso musica e manifestazioni socio-culturali, i temi dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, dei loro percorsi di vita da realizzare con un archivio digitale, delle prospettive al venir meno delle persone che se ne prendono cura". Ma l’appuntamento al teatro Cucinelli sarà anche occasione per apprezzare la maturazione artistica di Andrea Tomassini che, dall’esordio del primo brano nel 2020, si presenta adesso un album ricco di sonorità pop. Grazie anche alla collaborazione con il suo insegnante di musica, Manuel Magrini, che lo ha affiancato nell’arrangiamento dei sei brani solo pianoforte dell’album, e con Daniele Marinelli, che ha arrangiato e prodotto i tre brani strumentali e il nuovo singolo, Tomassini dimostra la sua crescita artistica, a livello testuale che musicale. L’album, che contiene anche le due precedenti canzoni di Andrea, sarà presentato nel corso dello spettacolo, che segnerà anche il lancio di una raccolta fondi a sostegno delle attività della onlus.