"Questioni ambientali non più rinviabili. Bene Thomas De Luca"

ORVIETO Italia Nostra esprime soddisfazione per la nomina ad assessore regionale con delega all’Ambiente di Thomas De Luca. "Si tratta di una notizia positiva per Orvieto-dice il coordinatore Lucio Riccetti-perchè è ben noto ed apprezzato il suo impegno a tutela dell’ambiente, sia in provincia che nell’intera regione". Italia Nostra avanza al neoassessore anche una serie di istanze “storiche“ che il territorio orvietano ha sempre espresso. "Dall’amministrazione regionale guidata da Stefania Proietti-aggiunge Riccetti-la città si attende delle risposte precise su una serie di questioni che riguardano la necessità di arrivare finalmente ad una perimetrazione della discarica, una presa di posizione molto netta sul proliferare incontrollato degli impianti per le energie alternative come il fotovoltaico e l’eolico ed anche sullo sviluppo a cui stiamo assistendo per quanto riguarda le monocolture agricole, il cui dilagare costituisce un problema. Dalla Regione ci attendiamo ora un’attenta attività di programmazione e progettazione per il futuro come segnale di attenzione per Orvieto e la sua comunita".