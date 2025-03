”Quello che ci lega” la performance al 110dieci Caffè

Secondo e ultimo spettacolo, domani alle 110 Caffè di via Pascoli, per il VII ciclo del Laboratorio Teatrale Universitario le cui attività, promosse dall’Università degli Studi in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, si sono svolte da a dicembre. Dopo la performance del gruppo B che il 27 febbraio ha presentato “Il volume dei nostri silenzi”, domani alle 18,30 sarà la volta del gruppo A, che con la regia di Vittoria Corallo metterà in scena ”Quello che ci lega”. Una performance che, spiegano gli autori, indaga quello che "ci lega a noi stessi, ci aggroviglia, ci rintana. Più è stretto il nodo dentro e meno spazio c’è per l’incontro con il fuori e con gli altri". Necessario, quindi, "capovolgere la trama del legame: sciogliere il proprio bozzolo per filare un noi collettivo". Lo spettacolo è a ingresso libero. Il prossimo ciclo del Laboratorio Teatrale Universitario, sempre di 40 ore, si svolge da marzo a giugno.