’Quattro passi per Todi’. Alla riscoperta della città

TODI – "4 Passi per Todi". L’iniziativa promossa dal Lions Club cittadino con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Dopo la prima uscita, che ha avuto quale tema le "chiese nascoste" e ha registrato la partecipazione di oltre cinquanta persone, oggi, sabato 16, tocca ai palazzi storici nobiliari della città fungere da protagonisti. Si tratta di Palazzo Cesi, Palazzo Antonini, Palazzo Pensi e Palazzo Pongelli, in un lungo percorso che permetterà di scoprire la storia e le trasformazioni conosciute nel tempo dal centro storico di Todi.

Le visite sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria al presidente del Lions Club Nicola Giordano (339.4071635). Il service del Lions in ambito culturale è a supporto della vocazione turistica della città: ogni terzo sabato del mese, infatti, vengono proposte delle visite guidate gratuite a dei luoghi che non tutti conoscono o dei quali nemmeno i tuderti hanno piena consapevolezza. Almeno del loro immenso valore storico-artistico. La prima uscita ha portato alla scoperta delle chiese dei SS. Filippo e Giacomo, di San Giuseppe, di San Carlo, della SS. Trinità e di Sant’Antonio, quest’ultime sedi della Gispoteca Enrico Quattrini, collezione di studi, bozzetti e modelli in gran parte provenienti dallo studio romano dello scultore, donate al Comune dai familiari dell’artista - ma la seconda uscita non deluderà di certo le aspettative. Il successivo appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre e avrà per oggetto gli antichi conventi, mentre il primo del nuovo anno, il 18 gennaio 2025, si muoverà tra i luoghi che, durante i lavori del colle, portarono alla scoperta di emergenze storiche particolari.

s.f.