Quattro denunciati dalla polizia

La polizia ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Così gli agenti della Stradale di Terni in collaborazione con l’Ufficio sanitario mobile della Questura (un medico e personale infermieristico della Polizia) hanno effettuato numerose verifiche a Terni. Ventinove le persone sottoposte a controllo, di cui sette sono risultate positive all’alcoltest e sanzionate con la sospensione della patente per guida in stato d’ebbrezza.

Per tre di loro è anche scattata anche la denuncia, in quanto il tasso alcolemico superava il valore di 0,80 g/l.

Una persona invece è risultata positiva al drug test e sanzionata per guida in stato di alterazione psico-fisica causata dall’ assunzione di sostanze stupefacenti e denunciata.

"Il Codice della Strada prevede conseguenze importanti per la guida in stato di ebbrezza e di alterazione per uso di stupefacenti – ricorda la polizia–, che possono essere sia di tipo amministrativo, che penale, inoltre nel caso in cui il conducente sia anche proprietario del veicolo e superi il tasso alcolemico di 1,5 g/l è prevista anche la confisca del veicolo.

La prevenzione dell’incidentalità, soprattutto giovanile, rappresenta non solo una esigenza, ma un obiettivo irrinunciabile".