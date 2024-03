"Quattro anni di impegno intensissimo"

"Sono stati quattro anni di lavoro intensissimo, svolto con un rapporto di collaborazione continua con Anas – sottolinea l’assessore regionale Enrico Melasecche -, grazie al quale all’Umbria viene riconosciuto a livello nazionale il primato per i risultati raggiunti in termini di interventi di manutenzione e riqualificazione eseguiti su strade e viadotti. Si tratta di interventi duraturi – ha proseguito – che nel 95% dei casi non dovranno essere ripetuti se non dopo decenni, effettuati in gran parte da imprese locali. La Regione ha sollecitato e ottenuto dove possibile da Anas di adottare ogni metodologia e tecnologia utile per la riduzione dei disagi alla circolazione, prevedendo il lavoro su due turni, compreso il sabato, per velocizzare i tempi di esecuzione".