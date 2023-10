Quattordici pullman diretti a Roma : "Diritti e Costituzione"

"In queste settimane, nelle quali abbiamo svolto decine e decine di assemblee, nei luoghi di lavoro, nelle città e sui territori, abbiamo visto crescere nella nostra regione un sentimento nuovo, contrario alla rassegnazione. Una richiesta di giustizia, insomma. E la grande manifestazione di oggi a Roma La Via Maestra darà voce a questo sentimento". Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria, non ha dubbi: "Sarà una giornata di mobilitazione straordinaria".