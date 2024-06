Quarto furto in un mese Ora tocca alla macelleria

La “banda della rotatoria“ colpisce ancora. Infatti dopo l’edicola, il bar e l’agenzia immobiliare, il furto stavolta è stato messo a segno in macelleria. E’ il quarto blitz dei ladri in circa un mese ed è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, ancora una volta in piazza della Vittoria. A dare l’allarme ai proprietari della macelleria, che si trova proprio in prossimità dell’arco di Porta Leonina, è stata la ragazza delle pulizie che nelle prime ore del mattino ha trovato la saracinesca dell’ingresso principale alzata. Secondo le prime dinamiche del colpo, qualcuno, prima delle 3, ha forzato la porta d’ingresso, si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e nel giro di pochi secondi si è dato alla fuga portando via il cassetto della cassa. Pochi istanti, perché non è stato toccato altro, neanche il vino esposto sul bancone principale.

Fortunatamente all’interno del registratore di cassa c’erano solo le monete e qualche banconota per un totale di circa 300 euro. I ladri hanno preso il magro bottino ed hanno abbandonato il cassetto della cassa lungo la vicina via Cacciatori delle Alpi. Il furto è stato messo a segno nelle ore notturne, proprio come quelli subiti dall’edicola, dal bar e dall’agenzia immobiliare, tutte attività che si trovano in prossimità della nuova rotatoria di piazza della Vittoria. Anche negli altri tre casi i ladri sono entrati forzando o la porta principale o una vetrina, sempre a caccia di pochi spiccioli. La macelleria non è dotata di sistema di videosorveglianza e come per gli altri casi non possono essere utili le immagini della telecamera del vicino comando dei vigili urbani, ormai fuori uso da tempo. Sul posto comunque sono intervenuti gli agenti del commissariato di Spoleto per effettuare i primi rilievi e nella giornata odierna i proprietari formalizzeranno la denuncia alle forze dell’ordine. Intanto proseguono le indagini relative agli altri tre furti. Con molte probabilità ad agire potrebbe essere la stessa persona o lo stesso gruppo di persone, pronte ad approfittare del fatto che la zona non è videosorvegliata. E intanto tra gli altri commercianti della zona, inevitabilmente, è scattato l’incubo del furto.

D. M.