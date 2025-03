"Quartieri, territori, campagna, qualità. Patto tra produttori e consumatori"

Un modello di sviluppo che tiene insieme territori, quartieri e campagna. Una visione partecipativa, e trasparente che mette insieme gli interessi di chi produce e chi compra, in altre parole dei piccoli agricoltori e dei cittadini consumatori.

È stato siglato nella sede della Cia Umbria l’accordo di partnership strategica e operativa tra Cia, presente il presidente regionale e vice presidente nazionale Matteo Bartolini, e Birà Food Coop, rappresentata da Giorgio Vicario e Giordano Stella, rispettivamente presidente e responsabile scientifico della cooperativa, nata da poco in via Birago a Perugia, che riunisce alcuni residenti e che ha l’obiettivo di aprire il primo mercato collaborativo in città. Si tratta di uno dei primi accordi di questo tipo in Italia, con ricadute sia in termini di filiere che di rigenerazione urbana.

"Filiera corta, trasparenza, qualità e comunità sono i valori fondamentali alla base della nuova collaborazione. "Sin dall’inizio – dice Bartolini – abbiamo creduto e sostenuto questo progetto, perché si allinea perfettamente con i nostri valori".