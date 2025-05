"Muoviamoci insieme". A Città di Castello partono i cammini del benessere

Si chiama "Muoviamoci insieme" il progetto che organizza gruppi di cammino riservati, per ora agli over 65, ma successivamente anche per altre fasce di età. Questa novità è stata presentata ieri da Comune, Usl e Università della terza età che collaboreranno grazie al Fondo Regionale nella creazione di gruppi organizzati, guidati da esperti per camminare lungo percorsi urbani ed extraurbani. L’Unitre ha individuato Luca Castellari ed Elisabetta Pompili come i "walking leader" che guideranno tutte le persone che aderiranno al progetto. Le uscite settimanali saranno prevalentemente la mattina di circa un’ora con percorsi cittadini o periferici e verranno svolte da entrambi i docenti in 14 appuntamenti, una volta a settimana nel periodo maggio-giugno per poi programmare altre uscite autunnali. Le partenze avverranno per la maggior parte dalla palestra di Santa Cecilia.

I gruppi inizieranno questo mese per poi fare una pausa estiva dovuta alle temperature non adeguate per i gruppi di cammino e riprenderà a settembre. La Usl Umbria 1 ha fornito ai due walking leader competenze specifiche rispetto alla creazione di questi gruppi e la gestione di possibili imprevisti legati alla fascia d’età, la realizzazione di un calendario di eventi promozionali che verrà presentato a breve e la sensibilizzazione all’adozione di stili di vita salutari anche attraverso iniziative collaterali e la predisposizione di un manuale. Il target è costituito da adulti ultra quarantenni e anziani. "L’obiettivo generale è quello di promuovere il cammino nella vita di tutti i giorni e migliorare la qualità della vita dei partecipanti. E’ necessario creare una rete di collaborazione tra comune, Asl, associazioni e quanti altri possano apportare buone pratiche che saranno programmate anche a Umbertide e nel comune di San Giustino", ha sottolineato ieri mattina in conferenza stampa l’assessore Benedetta Calagreti intervenuta insieme ai rappresentanti della Usl e Flavio Bravi per Unitre. Per gli interessati è possibile ottenere informazioni o iscriversi telefonando allo 075/8550356. Il progetto rientra tra gli obiettivi del piano nazionale della prevenzione che è quello di promuovere l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo, per favorire l’integrazione delle politiche sanitarie con quelle sociali e sportive.