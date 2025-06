Quaranta Martiri, l’abbraccio di Gubbio. In ricordo delle vittime dell’eccidio

Si celebra oggi la ricorrenza dei Quaranta Martiri di Gubbio, quest’anno per l’81esimo anniversario dall’eccidio. Il 22 giugno 1944, quaranta cittadini innocenti, tra cui due donne, venivano trucidati per rappresaglia dall’esercito tedesco, poiché due giorni prima, nel pomeriggio del 20 giugno, in un bar del centro – il caffè Nafissi o “de la Caterina“ – era stato ucciso un tenente medico e gravemente ferito un sottotenente da una pattuglia Gap, con una operazione eseguita dalla pattuglia fuori degli ordini ricevuti.

L’associazione Famiglie Quaranta Martiri Onlus, d’intesa con l’amministrazione comunale di Gubbio, ha fatto partire già da ieri sera le commemorazioni – fondamentali per mantenere viva la memoria degli orrori vissuti durante la guerra – con la veglia di riflessione e preghiera presieduta dal vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, alle 21 al Mausoleo dei 40 Martiri. Sempre al Mausoleo inizierà la giornata di oggi, precisamente alle 6.30 con la messa officiata sempre da monsignor Luciano Paolucci Bedini, con successiva benedizione delle tombe. Alle 10, poi, da piazza Quaranta Martiri, dopo la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, partirà il corteo che toccherà la stele ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, l’edificio scolastico di via Perugina per poi arrivare al Mausoleo dei Quaranta Martiri alla presenza delle ragazze e ragazzi delle scuole eugubine, delle istituzioni, delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle arti e mestieri, del mondo dell’associazionismo eugubino. Alle 11, sarà il vicario generale della Diocesi, don Mirko Orsini, a officiare la santa messa, mentre alle 18.45 si concluderanno le celebrazioni con la recita del rosario presso il Mausoleo.

Quest’anno, data la concomitanza con la celebrazione della Solennità del Corpus Domini, la Santa Messa delle 18 è sospesa. Inoltre, oggi alle 16.45 al teatro comunale Ronconi di Gubbio avrà luogo lo Spettacolo Teatrale “Nessuno può rubarti la libertà 22 giugno 2025“, ideato e promosso dalla Comunità di Capodarco dell’Umbria con la partecipazione di Elisa Gallucci, musiche di Julian Corradini, regia di Andrea Lombardi (ingresso a offerta).

Federico Minelli