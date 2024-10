Quanto guadagnano i nostri politici. Assessori e consiglieri regionali: Melasecche il più ricco, poi Morroni

Perugia, 18 ottobre 2024 – Dopo quelli dei consiglieri comunali, oggi La Nazione pubblica anche i redditi complessivi (che comprendono il reddito da lavoro e quello patrimoniale) dei politici regionali. La gran parte di essi ha un compenso che spesso è solo e soltanto quello liquidato dalla Regione. Altri invece continuano a svolgere la propria professione, o non hanno chiesto l’aspettativa e quindi percepiscono sia l’indennità che lo stipendio. Quelli che andiamo a elencare sono i redditi dichiarati al Fisco nel 2023 e che fanno riferimento all’anno prima, con gli atti depositati – come prevedono le norme – soltanto in questo 2024. Il Paperon de’ Paperoni in Regione stavolta è l’assessore Melasecche, che ha dichiarato 215mila euro e spiccioli (nel 2020, primo anno di legislatura erano 158 mila). Dietro di lui il vicepresidente Morroni con 180mila euro (141mila nel 2020), sul podio un altro assessore, Fioroni con 163mila euro (rispetto ai 122mila dichiarati 5 anni fa). Qualche curiosità prima di fare l’elenco: la presidente Tesei ha dichiarato circa 100mila euro, mentre al suo arrivo a Palazzo Donini il suo reddito complessivo era di 181mila euro. Poi Carissimi, che nella dichiarazione 2020 riportava 514mila euro, rispetto ai 159mila attuali. C’è anche chi ha fatto un balzo in avanti, come Bori, passato da 16mila e rotti euro a 87mila. Così come Paola Fioroni, oggi con 94mila euro, cinque anni fa 2.280 euro.

Ecco dunque l’elenco dei politici e i loro redditi.

Giunta: Donatella Tesei (Lega, presidente) 101.787 euro; Roberto Morroni (Forza Italia, vicepresidente) 180.124 euro; Paola Agabiti (Fratelli d’Italia, assessore) 98.004 euro; Enrico Melasecche (Lega, assessore): 215.799 euro; Luca Coletto (Lega, assessore) 127.200 euro; Michele Fioroni (civico, assessore) 163.308 euro.

Gruppi consiliari. Lega: Daniele Carissimi 159.667 euro; Marco Castellari 31.541 euro; Paola Fioroni 94.395 euro; Valerio Mancini 92.218 euro; Manuela Puletti 82.771 euro; Eugenio Rondini 94.324 euro.

Fratelli d’Italia: Daniele Nicchi 125.641 euro; Eleonora Pace 94.740 euro; Marco Squarta 96.549 euro.

Forza Italia: Stefano Pastorelli 93.754 euro; Andrea Fora 111.427 euro.

Partito democratico: Michele Bettarelli 93.240 euro; Tommaso Bori 87.240 euro; Simona Meloni 93.484; Fabio Paparelli 94.115 euro.

Gruppo Misto: Vincenzo Bianconi 109.940 euro; Donatella Porzi 87.240 euro.