Quando il golf attira turismo di lusso. Antognolla, il resort punta in alto

"Gli Antognolla Open sono la punta di diamante dell’offerta golfistica di Antognolla Golf e parte di un’esperienza che entro pochi anni comprenderà l’Antognolla Resort. Tramite il golf, il nostro obiettivo è attirare turismo di lusso in Umbria, ed è per questo che per noi è così importante consolidare il prestigioso appuntamento sportivo a livello nazionale e internazionale. Continueremo a investire nel golf come abbiamo fatto incessantemente negli ultimi anni: dopo i lavori di ammodernamento del campo, che si sono svolti tra il 2018 e il 2020, ora stiamo costruendo la golf clubhouse e una nuova area di allenamento, la golf social gree". Lo ha annunciato Andrey Yakunin, il magnate anglo-russo, che guida la bellissima struttura ai piedi del Tezio, in occasione della chiusura della sesta edizione dell’Antognolla Open, esclusivo torneo annuale, che ha visto oltre 210 presenze. Pensati per valorizzare il territorio umbro e nati per consolidare ulteriormente la leadership di Antognolla nel settore, gli Open si inseriscono all’interno di un progetto più ambizioso. Quello appunto di investire nel complesso glofistico che veicola l’Umbria anche oltre i confini nazionali. Continuano infatti i lavori e gli investimenti per Antognolla Resort, che ingloba anche Antognolla Golf. "In programma - precisa Yakunin- c’è la costruzione della nuova clubhouse, un’area di accoglienza per i golfisti la cui apertura è prevista entro i prossimi due anni e che verrà realizzata interamente con materiali locali, ma anche la golf social green, una nuova area di allenamento di 3mila metri quadrati che offrirà nuovi spazi per i golfisti oltre a porsi quale cornice per occasioni di intrattenimento. In aggiunta alle novità annunciate, si prevede anche la ristrutturazione del nuovo edificio per la manutenzione del campo da golf". Intanto, Antognolla Golf chiude con un +145% di visitatori italiani solo nell’ultimo anno.