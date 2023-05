Puledro si ferisce in montagna, i soccorritori lo riportano dal branco

Perugia, 28 maggio 2023 – Difficile capire come ci sia arrivato lassù. Eppure, un piccolo puledro è rimasto bloccato a circa 1300 metri d’altezza a Monte Cucco, nell’Appennino Umbro-Marchigiano.

5 foto (Foto vigili del fuoco)

Intorno alle ore 8, alcuni escursionisti hanno notato un piccolo cavallo ferito mentre stavano passeggiando in montagna. Allertati i vigili del fuoco di Gaifana e i carabinieri forestali di Gualdo Tadino, i soccorritori sono intervenuti e hanno scoperto che l’animale in questione era un puledro rimasto bloccato in un pendio.

Il puledro, all’arrivo dei soccorritori, è stato reidratato e riaccompagnato dalla madre che stava pascolando poco sotto con il branco.