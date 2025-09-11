Pubblica amministrazione e racchette. A Chiugiana un torneo di tennis inedito

Arriva in Umbria la prima edizione del Torneo di tennis della Pubblica Amministrazione, in programma sabato 20 settembre dalle 14 al Circolo di Chiugiana. L’iniziativa è aperta a dipendenti e amministratori e ha finalità benefiche, visto che il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto ad un ente scelto dal primo (60% del ricavato) e dal secondo classificato (40% del ricavato) del torneo.

Due gli obiettivi dell’iniziativa: fare del tennis un momento di incontro solidale e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità. "Vogliamo unire sport e servizio pubblico in un gesto concreto di solidarietà. Il messaggio è semplice - dicono gli organizzatori Riccardo Migliosi e Nicola Masiello - la vittoria non si misura solo in campo, ma nella possibilità di restituire valore al territorio, permettendo al vincitore di scegliere a chi destinare i fondi raccolti".

Michele Bazzani, dirigente di AFoR Umbria - che patrocina l’evento -, ha portato i saluti dell’amministratore unico Oriano Anastasi, sottolineando la rilevanza, anche simbolica, del torneo. La location scelta per la presentazione ha reso l’appuntamento ancora più speciale: la carrozza del Minimetrò. Un gesto che richiama la mobilità sostenibile non come fine a sé stessa, ma come servizio concreto alla comunità a tutto tondo.