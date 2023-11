"Provincia, qual è il danno dell’attacco hacker subìto?"

PERUGIA - "I possibili ritardi nei piani di attuazione del Pnrr e di ricostruzione post sisma causati dall’attacco hacker che ha colpito la Provincia di Perugia necessitano di maggiori approfondimenti, in modo particolare in relazione all’operato dell’Ente e della presidente Stefania Proietti". Il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, annuncia il deposito di una interrogazione rivolta alla Giunta regionale per fare chiarezza "sulla reale entità del danno subito e delle conseguenze da esso derivanti", oltre alla possibilità di "mancata copertura assicurativa della Provincia di Perugia al momento dell’hackeraggio". "Auspichiamo che l’Ente – spiega – fornisca un adeguato rendiconto circa la reale entità del danno subito e le conseguenze, evitando di proseguire, come fatto fino ad oggi dalla presidente, nell’intento di minimizzare le conseguenze al solo scopo di difendere il proprio operato. Eventuali ripercussioni dell’attacco potrebbero tradursi in un danno enorme dal punto di vista economico e non solo, per territorio, imprese e cittadini a cui i responsabili saranno chiamati a rispondere qualora venissero riscontrati casi di negligenza. Infine – conclude Pastorelli – è necessario che la Provincia di Perugia chiarisca ogni dubbio sulla possibilità di mancata copertura assicurativa al momento dell’hackeraggio fornendo la documentazione in grado di attestare la presenza di polizza a copertura dell’evento".