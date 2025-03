"Provincia di Terni più grande". Via alla raccolta delle firme

SPOLETO Da Spoleto a Campello, ma anche Monteleone, Sellano, Preci, Cascia, Scheggino: questi alcuni dei comuni in cui il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi (foto), annuncia una raccolta firme della sua Alternativa popolare per ingrandire la provincia ternana. "La provincia di Terni in Umbria e troppo piccola – così Bandecchi in un video social – e va ingrandita. Se ne parla da anni e Ap ora ha deciso di promuovere questa iniziativa di raccolta firme, che consegneremo al Governo, alla Regione e ai Consigli comunali". "Terni e la sua provincia – aggiunge Bandecchi – saranno più forti a livello industriale, turistico e sociale". L’allargamento della provincia ternana all’area dello spoletino è tema dibattuto da tempo, anche a Spoleto. "Nulla di nuovo - si legge in un post della Federazione Umbria Sud Provincia Terni-Spoleto – : esiste da sette anni il Comitato Provincia Spoleto-Terni (perché è così che si deve chiamare la nuova provincia, come hanno fatto Pesaro-Urbino), le cui informazioni potete leggere da anni su Federazione Umbria Sud Provincia Terni-Spoleto e che ha ottenuto recentemente la realizzazione del regolamento comunale per il referendum popolare, proprio da pochi mesi nel Comune di Spoleto. Solo quello avrà valore legale come raccolta firme. Comunque ogni politico di qualsiasi colore è il benvenuto se sposa la nostra battaglia, meglio tardi che mai".