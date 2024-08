Protezione civile. Partono i corsi per i volontari

ASSISI – La volontà è quella di accrescere il numero delle persone in grado di intervenire e collaborare in occasione di emergenze, con l’occhio rivolto in particolare ai giovani, così da aumentare la capacità operativa in momenti delicati e difficili. Va in questa direzione il nuovo corso di Protezione civile che inizierà ai primi di settembre con la volontà di creare nuove figure di volontari e volontarie così da arricchire il gruppo operativo comunale che opera già da tempo. "Si tratta di un corso a cui possono partecipare tutti i cittadini – spiega Gabriele Valecchi, responsabile del Gruppo comunale della Protezione Civile di Assisi– che vogliono dedicare tempo ed energie ad acquisire conoscenze e competenze in materia al fine di mettersi a disposizione della comunità in caso di emergenze". Gli argomenti del corso vanno dal primo soccorso ai temi legati alla sicurezza a come intervenire in determinate situazioni. Andando peraltro a rafforzare le capacità operative del gruppo di volontari che opera nel territorio comunale di Assisi che da anni opera in questo fondamentale settore e che in molte occasioni ha fornito un contributo importante. Il corso base di protezione civile per formare i volontari del Gruppo comunale di Assisi inizierà martedì 3 settembre. Le lezioni si svolgeranno il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23 (fino al 1° ottobre) presso l’auditorium della Scuola primaria "Patrono d’Italia" in via Enrico Todi, a Santa Maria degli Angeli. Il corso è gratuito ed è aperto a tutti i cittadini. Saranno trattati argomenti come il sistema nazionale della Protezione Civile, il piano comunale, la sicurezza, il primo soccorso e la colonna mobile regionale. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 075-8138431 e/o 335 6777170.