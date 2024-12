Protezione civile, la Consulta ha il nuovo coordinatore

FOLIGNO Il generale Massimiliano Bianchi è il nuovo coordinatore della Consulta per la Protezione civile. Il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato il decreto che lo nomina "avendone riscontrato il possesso di adeguate competenze". Bianchi - si specifica nel decreto - ha presentato apposita dichiarazione di assenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico agli atti dell’ufficio. Quindi la nomina per il generale in quiescenza, che succede a Danilo Calabrese. Sul tema della Consulta e le modifiche alla sua governance c’erano state polemiche di fuoco, alla luce di una modifica che permetteva al sindaco di eleggere il presidente e di non farlo eleggere dalle stesse associazioni. "Al termine del mio secondo ed ultimo mandato alla guida di questa Consulta, mai mi sarei aspettato di dover assistere ad un atto di totale delegittimazione della stessa da parte dell’amministrazione c omunale e sento pertanto l’obbligo morale e istituzionale, di informare la città" aveva detto il presidente uscente Calabrese, informando della situazione. "Trovo questa decisione profondamente irrispettosa e svilente dell’essenza stessa della Consulta" aveva aggiunto.