Pronti altri 300mila euro per le famiglie dei disabili

Contributi per persone non autosufficienti, finanziati altri 300mila euro per ulteriori 100 famiglie ternane. L’amministrazione comunale, con apposita delibera di Giunta, ha approvato la variazione di Peg 2024-2026, esercizio 2024, riguardante l’utilizzo del fondo Prina. Ad annunciarlo è la direzione Welfare dell’ente: Coerentemente con le linee programmatiche del Piano regionale Integrato per la non autosufficienza annualità 2023, ulteriori 300 mila euro verranno utilizzati per altre 100 domande, per attivare progettualità specifiche a favore della disabilità, volte a sostenere la permanenza della persona non autosufficiente nella propria abitazione, attraverso prestazioni ed interventi graduati e modulati nella loro erogazione in base alla valutazione di gravità della condizione della persona non autosufficiente". L’obiettivo principale dell’ulteriore finanziamento, dunque, è evitare il ricovero in strutture residenziali. I fondi verranno utilizzati, in accordo con la Regione, per lo scorrimento delle domande ammesse alla graduatoria dei caregiver familiari. Ai richiedenti possono essere erogati fino a 3 mila euro ciascuno, l’80% della somma verrà assegnato alla stipula del patto di assistenza, il restante parte al termine, dopo un anno. Fino ad ora è stata data risposta a 140 domande, per un impegno di spesa di 420 mila euro. I termini per la presentazione delle domande sono ancora aperti. Per ulteriori informazioni [email protected], 3666210016.