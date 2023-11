Pronte due nuove “Ecoisole“ e uno sportello informativo

In arrivo delle novità sul fronte rifiuti per il territorio della Valnestore. È Tsa ad annunciare che presto gli utenti potranno usufruire di due nuove Ecoisole informatizzate e del ritiro gratuito degli sfalci. Ma non solo, perché arriverà anche un Eco sportello dedicato alle richieste degli utenti. Il Comune di Panicale in collaborazione con il gestore Tsa Trasimeno servizi ambientali punta, in questo modo, a migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata nel proprio territorio. "Potenziamo i servizi sui territori per spingere ancora la raccolta differenziata, offrendo ai cittadini tutto il supporto necessario per favorire le buone pratiche che ognuno può mettere in atto. Anche il piccolo gesto di ogni singolo contribuisce in modo fondamentale a rendere più sostenibile e pratica la gestione dei rifiuti" ha commentato il presidente di Tsa, Trasimeno servizi ambientali, Cristian Betti. "Siamo molto soddisfatti per la nuova programmazione condivisa con Tsa. È una formula che potrà rispondere al meglio ai bisogni del nostro territorio, tanto di informazione quanto nella pratica". È il commento del sindaco di Panicale, Giulio Cherubini. Per illustrare nel dettaglio le novità, il Comune di Panicale e Tsa Trasimeno servizi ambientali hanno programmato una serie di incontri pubblici. Il primo giovedì 16 novembre, alle 20.30, al circolo Arci di Colle San Paolo.