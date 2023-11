Promozione, Umbria chiama Usa: "Ecco le eccellenze regionali"

Ventiquattro agenti di viaggio provenienti dagli Stati Uniti sono in Umbria per una “tre giorni” di full immersion nelle principali eccellenze dell’offerta regionale: tra città e borghi antichi, natura e ambiente, turismo esperienziale ed enogastronomia. L’iniziativa Fam trip Umbria - Usa è gestita dal Consorzio turistico Umbria&Bike, in collaborazione con Federalberghi Umbria Confcommercio e con il sostegno della Regione Umbria, attraverso il “bando consorzi turistici”. Gli agenti di viaggio americani hanno già dimostrato una attenzione specifica per l’offerta turistica regionale, scegliendo di accogliere la proposta di Umbria&Bike tra diverse altre destinazioni a loro disposizione. E confermando così l’intuizione di Federalberghi Umbria, che vuole concentrare gli sforzi di promozione e di commercializzazione dell’offerta turistica regionale per recuperare il mercato internazionale e soprattutto questo statunitense, che quest’anno è stato particolarmente dinamico verso l’Italia.

Secondo i dati di Federalberghi, quest’anno i turisti provenienti dagli Stati Uniti sono stati particolarmente numerosi soprattutto nelle città d’arte italiane. Un trend che, secondo la maggiore associazione di rappresentanza delle imprese turistico ricettive, può essere strategico anche per il futuro turistico dell’Umbria. Nel corso del workshop turistico, sarà dato ampio spazio alla presentazione turistica dell’Umbria, con un focus dedicato alla città capoluogo, vista come città del cioccolato e capitale del jazz.