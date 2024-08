Promozione turistica: bufera sulle spese

TODI - Quasi 43.000 euro per digital marketing e promozione turistica: l’amministrazione comunale affida a trattativa privata, per un importo considerevole e per un solo anno, il servizio ad una società unipersonale con sede legale a Monterotondo ma operativa nella frazione di Pantalla. A rendere noti i contenuti della discussa determina di Giunta è il principale partito all’opposizione, il Pd, per il quale l’impiego di risorse pubbliche nella comunicazione digitale e promozione turistica è "eccessivo, a fronte di risultati deludenti dal punto di vista dei flussi turistici". "Sorge il dubbio- scrive il gruppo consiliare - che, più che alla promozione del territorio, si guardi alla promozione dell’amministrazione comunale, con annesso sostegno a soggetti che potrebbero tornare utili in più di un’occasione. È in corso, peraltro, la gara per il rinnovo dell’affidamento a terzi di servizi per quasi 1.800.000,00 euro e da questa si evince che, anche per il futuro, il gestore dovrà garantire la realizzazione editoriale on line e offline di brochure, manifesti, materiali informativi e promozionali". "Invece – aggiunge il Pd- - dopo aver istituito la nuova tassa di soggiorno, l’amministrazione comunale dichiara di impiegare la metà degli introiti per l’ulteriore promozione del territorio. Sarebbero 75.000,00 euro l’anno. Non ne è chiaro l’impiego. Quello che sappiamo è che, dal 2019 al 2022, il Comune ha scelto un interlocutore lontanissimo, Liguria Digitale, per l’affidamento di un servizio di realizzazione di un piano di promozione territoriale finalizzato alla creazione del brand "Todi Turismo". Di esso e del piano marketing costato 128.466,00 euro non è data esatta contezza: anche dell’effettivo ritorno di questi ingenti investimenti, a cui negli anni si sono aggiunte risorse per promuovere l’immagine di Todi sui mezzi di trasporto a Milano, Firenze, Venezia". s.f.