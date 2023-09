Proiezioni e incontri. Tutte le star in arrivo al Caporali

Seconda giornata per il festival “Castiglione del Cinema“ con proiezioni e incontri nella nuovissima multisala Caporali. Si comincia in mattinata con l’attore, regista e videomaker Svevo Moltrasio che incontra gli studenti delle scuole medie e poi alle 16 presenta in anteprima mondiale, il suo primo film da regista, “Gli Ospiti“ reso possibile grazie a crowdfunding che ha raccolto 100mila euro e gli ha regalato ampia libertà creativa. Per le serate di gala, alle 20.30 sarà ospite a Castiglione del Lago la giovane e lanciatissima attrice Ludovica Martino (nella foto), protagonista di “Skam“, “Vita di Carlo“ e “Il campione“ in un incontro con il pubblico dove racconterà la sua carriera tra cinema e serie tv, accompagnato dalla proiezione di alcune clip. Modera Laura Delli Colli, giornalista e presidente dei nastri d’argento che domattina incontrerà gli studenti del liceo con un focus su Monica Vitti, con proiezione de “La ragazza con la pistola“. E alle 11.30 una masterclass con Paolo Genovese, regista e presidente di Umbria Film Commission con ingresso gratuito .