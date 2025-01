Progetto welfare . C’è posto per 120 utenti

La Federazione italiana per il superamento dell’handicap - F.I.S.H. ETS, recentemente rinominata Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, annuncia l’apertura del bando per la selezione di 120 destinatari per partecipare a percorsi di conoscenza e apprendimento dei progetti di vita indipendente nell’ambito del progetto "Pronti per l’indipendenza? Verso un sistema di welfare flessibile, personalizzato e consapevole". Il progetto, che è rivolto a partecipanti di tutte le regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, vede la partecipazione di AVI Umbria APS come partner territoriale, ed include le attività di counseling, tutoraggio e formazione per percorsi di vita indipendente e sessioni di co-ideazione e co-progettazione, in presenza o telematiche. Il bando è rivolto a soggetti svantaggiati e a persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Le domande di adesione al progetto devono essere presentate entro le ore 12 del 15 febbraio 2025 tramite pec o raccomandata. Info e bando: https://www.fishonlus.it/progetti/pronti-per-indipendenza/