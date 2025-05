Progetto Vivagri Inaugurate serre e pollaio. L’opportunità: le curano i ragazzi fragili

Una società agricola, Vivagri, che mette al centro l’agricoltura sociale. Un gruppo di 12 persone con disabilità coinvolte in un percorso virtuoso di formazione lavorativa. Le serre per la produzione di piante aromatiche pronte per la commercializzazione come risultato delle attività. Sono questi gli ingredienti del progetto di Vivagri presentato alla Fattoria il Bruco a Pila, nota nel territorio per le azioni sociali realizzate, ospitando centri diurni per persone con disabilità. Le Serre del progetto Vivagri, promosso da Asd Viva e cofinanziato da Vivagri s.a.s., sono state realizzate grazie al bando “Raddoppia il valore delle tue idee” indetto da Fondazione Perugia. "Il bando - spiega Gabriele Bartolucci, assistente sociale e presidente di Asd Viva, - è orientato alla formazione e al lavoro in agricoltura dei ragazzi con disabilità cognitiva relazionale: si chiama così perché, presentando un progetto valido, con un finanziamento iniziale a carico nostro, la Fondazione Perugia avrebbe raddoppiato il valore del finanziamento". In occasione dell’inaugurazione, alla quale erano presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi e Marco Farchioni, presidente di Vivagri - è stato poi presentato un pollaio professionale costituito grazie ai fondi (10 mila euro in tutto) ricevuti dal bando “Welfare di Comunità start up 2” indetto dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.