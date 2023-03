Progetto Variante Sud "Coinvolgere i cittadini"

"Avviare un percorso partecipativo di informazione e confronto con i cittadini prima della redazione del progetto definitivo della Variante sud, oltre che dare mandato alla seconda commissione consiliare permanente, unitamente alla Consulta per la mobilità sostenibile, coinvolgendo i comitati cittadini che si sono formati sull’argomento per avviare una fase partecipativa sul progetto della Variante sud". Questo è quello che chiedeva la mozione urgente, presentata dai capigruppo di minoranza e da Caterina Lucangeli del Gruppo misto e bocciata ieri dalla maggioranza in consiglio comunale. Sarà dunque discussa al prossimo Consiglio.

"La realizzazione di tale opera – si legge nell’atto – assume un impatto rilevante sul territorio della zona sud della città e ha destato comprensibile interesse ed anche preoccupazioni in molti cittadini e per questi motivi alcuni hanno dato vita ad un apposito comitato che ha cercato in più occasioni di avviare un confronto con l’amministrazione e chiesto di essere messo a conoscenza del progetto, spesso senza riuscirci, organizzando numerosi incontri pubblici e anche inscenando azioni di protesta per la mancanza di un processo partecipativo per un’opera così importante, che andrebbe a modificare in modo significativo una larga parte di territorio della zona sud della città. Per questo è auspicabile venga adeguatamente informata la popolazione e venga data ai cittadini la possibilità di valutare tutti gli aspetti progettuali".