Progetto stadio-clinica: "Ora serve chiarezza"

"In un clima di campagna elettorale permanente si susseguono pronunciamenti, anche di autorevoli rappresentanti istituzionali, sul futuro della sanità ternana. Un nuovo ospedale dovrebbe sorgere, grazie a un project financing, e una nuova clinica, anch’essa privata, verrebbe utilizzata come mezzo per finanziare il nuovo stadio della Ternana. Si tratta di incroci pericolosi e improbabili sui quali è bene che la presidente Tesei faccia al più presto chiarezza": è quanto afferma il consigliere regionale di opposizione Fabio Paparelli (Pd), annunciando un’interrogazione a risposta immediata con cui chiede alla Giunta di Palazzo Donini "se non ritenga opportuno che temi di grande rilevanza sociale per la comunità cittadina, come anche il nuovo ospedale e il nuovo stadio, vadano discussi adeguatamente e documentatamente, nelle sedi appropriate e non attraverso una comunicazione non accreditata e propagandistica, evitando così di creare aspettative tra i cittadini e soprattutto tra i supporter della squadra". Nell’atto ispettivo, Paparelli domanda inoltre di "conoscere lo stato attuale della procedura relativa alla clinica-stadio, tenendo conto che anche nella discutibile deliberazione regionale di verifica della rete ospedaliera regionale, per l’eventuale utilizzo dei posti privati convenzionabili, non si fa riferimento alla possibilità di applicare la cosiddetta ‘legge Stadi’".