Progetto resort per Antognolla Ok dalla Regione

La Giunta regionale ha espresso compatibilità tra i programmi di sviluppo ed il piano progettuale proposto dalla Antognolla spa. Tutto ciò con riferimento alla comunicazione di Invitalia in merito alla richiesta della società per l’accesso al contratto di sviluppo di attività turistiche per la realizzazione dell’omonimo resort Inoltre, la Giunta, nelle more della valutazione da parte di Invitalia dell’istanza in questione, ha espresso la disponibilità al cofinanziamento del Contratto di sviluppo con un apporto di risorse regionali - come richiesto da Invitalia stessa - pari al 5% dell’eventuale contributo a fondo perduto che verrà riconosciuto dall’Agenzia. "Si tratta - ha commentato la presidente della Regione, Donatella Tesei - di un fondamentale tassello di una operazione, che abbiamo seguito passo dopo passo, e che concretizza uno dei più importanti investimenti degli ultimi anni per il nostro territorio, per la sua attrattività e prospettive occupazionali". Il piano finanziario presentato da Antognolla ad Invitalia infatti prevede un fabbisogno finale per la realizzazione del Resort di circa 174,5 milioni di euro totali, con un impegno di ben 136,5 milioni di euro direttamente da parte della Spa, in buona parte già spesi per giungere alla fase attuale. A regime, secondo quanto comunicato recentemente dalla proprietà alla Regione, saranno circa 300 le risorse umane direttamente impiegate continuativamente e 600 quelle stagionali e dell’indotto.