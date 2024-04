Progetto ’Quotidiano in classe’. Studenti contro le fake news

Tantissimi studenti delle scuole superiori di Foligno hanno affollato la sala conferenze dell’ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata (locale al cui piano terra spicca la Calamita Cosmica, scultura opera di Gino De Dominicis) che hanno seguito con passione e interesse l’incontro promosso da Osservatorio Permanente Giovani-Editori e Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno nell’ambito del progetto "Il Quotidiano in Classe". A conclusione dell’incontro alcuni ragazzi hanno dialogato con Pierfrancesco Salvetti, responsabile relazione esterne Osservatorio Permanente Giovani Editori, con la presidente della Fondazione Monica Sassi e con Alessio Ribaudo giornalista Corriere della Sera il cui intervento conclusivo sul tema "Le Fake News nell’era dell’Intelligenza Artificiale" ha coinvolto e catturato l’interesse degli studenti. Pierfrancesco Salvetti ha ricordato che " l’obiettivo è investire sui giovani per favorirne un percorso di formazione e di educazione alla cittadinanza integrata. L’Osservatorio ha accolto negli anni le più autorevoli testate italiane e tutti gli editori che hanno creduto nella sua sfida civile e sociale affinché questo cammino di crescita individuale e di educazione civile possa compiersi, fino a contribuire a fare del giovane di oggi il libero cittadino di domani". "E’ motivo di orgoglio vedere questa magnifica sala gremita di studenti – ha esordito Monica Sassi, ‘numero uno’ della Fondazione Cassa Risparmio di Foligno che da oltre dieci anni sostiene l’iniziativa del Quotidiano in Classe- Iniziativa fondamentale non solo per lo studio, per la formazione dei giovani, impegnata per offrire sempre più strumenti di crescita cercando di rendere le nuove generazioni più padrone di se stesse, stimolando lo spirito supportandole anche al’interno - ha concluso – e con il prezioso ruolo delle istituzioni scolastiche convinta che gli studenti di oggi saranno i cittadini di domani". Alessio Ribaudo ha parlato di Fake News nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Ha raccomandandato agli studenti di "porre attenzione e valutare con attenzione la notizia vera da quella falsa, notizia ha precisato che il più delle volte si rivela una autentica bufala". Rivolgendosi a i ragazzi ha precisato loro come si ci difende. "Contare fino a dieci prima di condividere, controllare il sito, assicurarsi di chi c’è dietro, diffida dai titoli, controlla i numeri e riconta di nuovo fino a dieci prima di condividere". L’incontro si è concluso con un interessante dialogo tra gli studenti, soddisfatti di questa iniziativa e i relatori.

Carlo Luccioni