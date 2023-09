Progetto “Excellence Summer Stage“ Liceali a caccia di particelle a Berna

Si conclude oggi con una cerimonia al Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università, l’“Excellence Summer Stage“, nato dalla collaborazione tra club Rotary dell’Umbria e della Calabria. E’ un percorso per avvicinare i ragazzi al mondo della scienza che ha permesso a talentuosi studenti del quarto anno di liceo di effettuare un soggiorno di ricerca in uno dei laboratori più prestigiosi al mondo per la ricerca nel campo della fisica delle particelle elementari: il LHEP della Università di Berna. Il progetto si è svolto in due fasi: la prima è consistita in una serie di lezioni di matematica e fisica tenute da docenti universitari (a Perugia hanno dato un contributo i docenti dei licei, universitari e dell’INFN); la seconda in uno stage di otto settimane al LHEP di Berna. Per Perugia sono risultati vincitori: Lorenzo Ciculo e Leonardo Salvi (Scientifico Alessi) e Marta Cerqueglini (Scientifico Galilei). Gli studenti parleranno della loro esperienza a Berna: un percorso molto difficile e selettivo.