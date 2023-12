Progetto di sostegno agli anziani

PARRANO Sarà presentato oggi pomeriggio alle 15 alle scuola primaria Sante De Sanctis di Parrano il progetto “Borghi d’Argento“ presentato su fondi Pnrr dai Comuni di Parrano, San Venanzo e Ficulle e realizzato dal raggruppamento composto dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio, la cooperativa Nuova Comunita di Parrano e la Casa Vincenziana di San Venanzo. Ad aprire i lavori sarà Maria Assunta Bernesi, responsabile dei servizi amministrativo e finanziario del Comune di Parrano e, a seguire, gli interventi di Catia Bartolini, coordinatrice del progetto Borghi d’Argento, Alda Coppola, assessore alle politiche sociali del Comune di Orvieto, capofila della zona sociale, Remigio Vananzi, sindaco di Polino, e ancora i rappresentanti dei Comuni di Ficulle e San Venanzo, gli operatori e medici di base e delle associazioni. Affidate a Valentino Filippetti, sindaco di Parrano, le conclusioni. "Si tratta - anticipa quest’ultimo - di un progetto finanziato con 600.000 euro di fondi Pnrr e finalizzato ad attivare una serie di servizi e infrastrutture sociali di comunità a favore dei cittadini, in particolare degli anziani. ‘Borghi d’Argento’ prevede l’implementazione dei servizi domiciliari con interventi a carattere sociale e socio-sanitario. Nello specifico la costituzione di poli di prossimità per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare sociale e socio-sanitaria in cui operino équipe composte da assistenti sociali, psicologi, infermieri ed educatori.Inoltre agevolazioni nell’accesso ai servizi socio-sanitari, rilevazione di condizioni di particolare disagio e sostegno ai caregiver. Nel progetto anche il potenziamento della farmacia comunale di Parrano, che può offrire servizi di assistenza domiciliare, teleconsulto, telemedicina, ecodoppler carotideo, oltre che elettrocardiogramma, analisi del sangue, controllo della pressione e ambulatorio psicologico".