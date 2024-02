Primi veleni da campagna elettorale

Comincia a scaldarsi la campagna elettorale. Il centrodestra e l’associazione Civitas con un duro comunicato dal quale si è tuttavia dissociato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Umberto Garbini, attaccano il Pd."Dopo aver annichilito una città, dopo essere stati relegati nel giusto dimenticatoio dai cittadini orvietani e dopo cinque anni di imbarazzante immobilismo, il Partito Democratico sente l’odore delle urne e torna a fare quello che è sempre stato: un comitato elettorale a difesa dei soliti interessi di parte". Così i gruppi di maggioranza avviano la campagna elettorale. "I giovani del ‘nuovo corso’ del Pd oltre a condire il loro vuoto pensiero con offese e insulti carichi di rancore, come i loro poco illustri predecessori pensano di prendere in giro ancora una volta i cittadini orvietani cercando di nascondere dietro qualche volto apparentemente rassicurante i soliti personaggi, le solite logiche ma soprattutto tutte le evidenti contraddizioni di una confusa e sconclusionata presunta proposta politica". Intanto la settima prossima dovrebbe farsi un pò di chiarezza sulle candidatura. Per quanto riguarda Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, il responsabile locale Lombardozzi fa sapere che l’ormai ex sindaco di Terni considera strategica Orvieto e che il partito intende giocare un ruolo centrale alle prossime elezioni amministrative.