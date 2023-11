Primi passi verso la riqualificazione dello stadio comunale

Nella riqualificazione degli impianti sportivi il Comune (nella foto il sindaco Andrea Sisti) affida la progettazione per la riqualificazione della tribuna dello stadio comunale ’Giancarlo Mercatelli’. L’ente ha avviato un progetto più ampio di riqualificazione dell’intero polo sportivo di viale Martiri della Resistenza. Oltre alla riqualificazione totale del palazzetto dello Sport, che sarà demolito per essere ricostruito nello stesso luogo, sono previsti anche interventi allo stadio. Il Comune intende partecipare al bando regionale che prevede contributi a fondo perduto fino ad oltre l’80% per lavori di riqualificazione energetica degli impianti sportivi di proprietà pubblica. Il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato affidato alla Termostudi Srl, con sede legale a Jesi, per un importo di 13.600 euro. Nel caso il progetto fosse accolto tra quelli finanziabili, il Comune proseguirà l’iter affidando anche la progettazione esecutiva per la tribuna dello stadio.