Primi passi del nuovo palasport. Sarà un edificio polivalente vicino allo stadio ’Migaghelli’

A fianco dello stadio ’Migaghelli’ di Santa Maria degli Angeli sarà realizzata una nuova struttura polivalente per lo sport indoor che prenderà il posto della tensostruttura esistente. Sono iniziati i lavori per la rimozione della vecchia tensostruttura risalente al 1997, che venne donata dopo il sisma e apposta di fronte alla basilica della Porziuncola per ospitare i fedeli durante le celebrazioni. Dopo i lavori di ristrutturazione della basilica venne spostata nell’area del ’Migaghelli’ ma pochissimo frequentata in quanto non utilizzabile per la pratica sportiva.

Dopo lo smantellamento della tensostruttura si provvederà alla bonifica del sito e, a seguito della gara pubblica, alla realizzazione del nuovo impianto. Rispetto al progetto originario che prevedeva una tensostruttura, è stata modificata la tipologia costruttiva della copertura, caratterizzata da alluminio e telo pressostatico a doppia membrana, con una struttura di legno coibentata. Questo al fine di garantire minori consumi energetici e una migliore fruibilità e bellezza della nuova struttura. Il nuovo impianto, completamente accessibile a tutti, sarà a disposizione delle diverse attività sportive del territorio: sono previsti infatti un campo polivalente per diversi sport, uno spazio per l’allenamento libero e locali di servizio e spogliatoi. In caso di bisogno, la struttura potrà essere utilizzata anche dalla Protezione civile comunale. L’amministrazione comunale, che spenderà 800mila euro per la realizzazione dell’opera, intende risolvere definitivamente il problema delle carenze di spazi per le società sportive di calcio, basket, volley, arti marziali, che così potranno garantire agli atleti luoghi di allenamento funzionali e in sicurezza, superando l’annoso problema degli spazi non sufficienti.