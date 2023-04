Primi ciak per la commedia olandese targata Netflix

Primo ciak ieri mattina in pieno centro storico per la nuova produzione Netflix sbarcata a Perugia. In un set blindato (nella foto), allestito dentro la boutique Cantarelli in Corso Vannucci, sono iniziate le riprese della commedia olandese diretta dal regista Daan van den Nouweland, che ben conosce la città e le sue bellezze visto che da ragazzo ha studiato all’Università per Stranieri. I grandi tir della produzione per tutta la mattina si sono sistemati davanti al set, tra la curiosità e l’interesse dei passanti. Vista l’ambientazione, sembra che la scena girata nel negozio sia quella di una prova di abiti decisamente singolare, interpretata da attori olandesi e da numerose comparse umbre, scelte anche in base alla capacità di parlare in inglese.

Nel pomeriggio i tir si sono spostati in piazza IV Novembre mentre la troupe è entrata nella “Perugia sotterranea“ come indicavano anche le frecce con la scritta “set“: una seconda scena del film è stata dunque girata tra le meraviglie underground. Le riprese andranno avanti per un mese, accompagnate da alcune modifiche alla viabilità, istituite da un’ordinanza comunale con divieto di sosta permanente con rimozione nelle zone di piazza Italia, viale Indipendenza, piazza San Francesco e con senso unico alternato in piazza Morlacchi (dalle 7 alle 20 dell’11 aprile e dalle 8 alle 22.30 del 12). Così da stamattina a mezzanotte di venerdì verranno soppressi spazi di sosta in piazza Italia, area largo della Libertà. Nel pomeriggio di venerdì anche in Viale Indipendenza.

S.C.