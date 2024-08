Prime nazionali al Todi Festival . Nuovi talenti in palcoscenico

Nuovi debutti impreziosiscono il Todi Festival che prosegue dopo il successo di “Cuore puro“ e “Corpo vuoto“, presentati entrambi in prima nazionale. Così stasera alle 21 va in scena al Comunale un’altra prima nazionale, “Faccia di cucchiaio“, con testo di Lee Hall - autore dell’indimenticabile “Billy Elliot” - e con protagonista l’attrice umbra Caroline Baglioni con la regia di Sandro Mabellini. Uno spettacolo di fortissimo impatto emotivo, che si confronta con la sofferenza delle persone malate. E quando si tratta, come in questo caso, di un minore, il problema si aggrava, diventa quasi un tabù. Con Faccia di cucchiaio - monologo di una ragazzina condannata due volte, dall’autismo e da un tumore - Lee Hall scrive un testo che si destreggia tra gli ingredienti del melodramma con l’arma feroce dell’umorismo, capace di superare le situazioni più disperate con l’intelligenza e lo spirito.

Ancora un debutto nazionale, domani alle 2 sempre al Teatro Comunale con Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore per la prima volta in scena. Lo fa con “Parigi“, spettacolo nel quale racconta e spiega gli anni in cui la Ville Lumière è diventata una calamita per intellettuali, scrittori, musicisti e artisti da ogni parte del mondo con incontri che hanno segnato l’arte del XX secolo.

Prosegue anche “Todi Off“, la sezione di teatro e danza contemporanei curata dal Teatro di Sacco con due esclusive regionali, alle 19 al Teatro Nido dell’Aquila: oggi c’è “Spartacu Strit Viù“ con Francesco Gallelli in una storia che si intreccia alla vera vita e alla lotta di Franco Nisticò, politico calabrese che, dopo essersi battuto per l’ammodernamento della Strada 106 perde la vita al termine di un ultimo comizio. E domani spazio a “Smagliature“ di e con Livia Bartolucci: uno spettacolo di danza contemporanea con la danzatrice e coreografa orvietana, che unisce movimento, proiezioni, luci e suono per riflettere sul cambiamento di un corpo umano. In cartellone anche gli Incontri con l’Autore, alla Sala Vetrata dei Portici Comunali. domani alle 18 l’appuntamento è con l’attore e regista Vinicio Marchioni che, in dialogo con Michele Bellucci, presenterà il suo romanzo d’esordio, “Tre notti“. Oggi alle 18, all’Aula Magna del Liceo Jacopone c’è la Lectio magistralis di Michele Marvulli, pianista, direttore d’orchestra, fondatore di una delle più importanti scuole pianistiche italiane su “Beethoven, questo sconosciuto“.

S.C.