Primarie Pd a Perugia, "Che scelgano le cittadine e i cittadini"

"Che siano le perugine e i perugini a scegliere: le primarie sono l’unico metodo percorribile per una selezione condivisa". Non hanno intenzione di mollare facilmente i sette circoli perugini del Partito democratico che da ottobre richiedono "un percorso interno ed esterno più democratico, ma anche società civile e comitati di quartiere, è quello di ragionare su priorità programmatiche e candidato sindaco attraverso partecipazione e primarie". E proprio per questo motivo venerdì prossimo al circolo Arci La Piroga di via Settevalli, si terrà un’assemblea pubblica dal titolo "Perugia 2024. Che scelgano le cittadine e i cittadini".

Un titolo emblematico che fa capire come il percorso da qui alla formazione della coalizione e alla lista dei candidati anche in casa Pd, sarà tutt’altro che lineare. L’incontro sarà coordinato da Aurora Caporali e sono in programma interventi e contributi di Sara Pasquino, Vittoria Ferdinandi, Walter Cardinali, Primo Tenca (foto).