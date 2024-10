Prima soccorso, poi denunciato

Soccorso e poi denunciato. È successo a Ponte San Giovanni, dove la polizia stradale ha segnalato un automobilista per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. È stato, inoltre, sanzionato per possesso di sostanza di stupefacente. Gli agenti, impegnati nei controlli del territorio, hanno soccorso l’uomo, rimasto in panne con la propria auto lungo la Strada Statale 3 bis. Accortisi che l’auto stava andando a fuoco, sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la viabilità, richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo aver domato le fiamme, i poliziotti hanno sottoposto a controllo il conducente che, alla richiesta di esibire i documenti, visibilmente agitato e insofferente, ha dichiarato di non avere con sé la patente. Visto l’atteggiamento sospetto dell’uomo, gli ageni hanno effettuato alcuni approfondimenti constatando che era titolare di una patente scaduta e che, all’identificazione, aveva fornito delle false generalità. Al successivo controllo, è spuntata la droga, nello specifico anfetamina, che teneva nascosta, dentro un involucro di alluminio, tra i vestiti. Per questi motivi, l’uomo è stato denunciato e sanzionato amministrativamente, per detenzione di sostanza stupefacente e sanzionato per guida con patente scaduta.