Prima neve in Valsorda: montagna imbiancata, fiocchi a valle

GUALDO TADINO – La prima neve della stagione ha imbiancato ieri mattina la Valsorda e le vette appenniniche che sovrastano la città di Gualdo Tadino. Per tutti gli amanti dell’inverno è stato, quindi, un piacevole risveglio con la prima nevicata che ha coperto di bianco la montagna gualdese, con attecchimenti fino a quota 700800 metri, senza arrivare in città e quindi senza arrecare alcun tipo di disagio. A valle si sono registrate solo delle precipitazioni miste di acqua e neve durante la mattinata che per qualche minuti hanno regalato uno scenario natalizio ma senza lasciare traccia sul fondo stradale, salvo qualche spolverata sui prati e sugli oliveti nella parte alta della città, a ridosso della montagna. “Non la vedremo a valle – il commento della stazione meteorologica di Palazzo Mancinelli -, perché ci saranno nevicate con attecchimento solo oltre i 7-800 metri. In occasione di rovesci piuttosto consistenti si potrebbe anche scendere temporaneamente di un centinaio di metri, duecento al massimo, per raffreddamento dovuto alla neve in caduta".