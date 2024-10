’Prima’ al Morlacchi Haber apre la stagione

Il talento istrionico e carismatico di Alessandro Haber inaugura la stagione 24/25 del Teatro Morlacchi. L’attore (nelle foto) è protagonista de “La coscienza di Zeno“ di Italo Svevo per la regia di Paolo Valerio, in scena da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre. Con Haber - artista che sfugge a ogni cliché e sa coniugare ironia e profondità – c’è un cast di 10 attori: Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo.

Tratto dal capolavoro della letteratura del Novecento, un romanzo dal respiro potentemente europeo, ironico e di affascinante complessità, lo spettacolo è una produzione firmata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Goldenart Production realizzata nel 2023 in occasione del centenario dalla pubblicazione dell’opera sveviana. "Ho affrontato questo lavoro privilegiando la narrazione di Svevo: ho voluto racchiudere in questa esperienza teatrale alcune pagine che trovo straordinarie, indimenticabili, costruendo un altro Zeno accanto all’Io narrante. – spiega il regista nelle sue note – Quindi Zeno si racconta e si rivive attraverso il corpo di un altro attore. Zeno ci rivela l’inciampo, l’umanità… E anche il personaggio di Alessandro Haber s’intreccia a questa inettitudine e talvolta, durante lo spettacolo, si sovrappone l’uomo all’attore, per sottolineare l’originalità della vita. Zeno ci appartiene, racconta di noi, della nostra fragilità, della nostra ingannevole coscienza, della voce che ci parla e che nessuno sente e che ci suggerisce la vita. Attraverso l’occhio scrutatore del Dottor S. ho cercato di restituire la dimensione surreale, ironica e talvolta bugiarda di Zeno, immersa nell’atmosfera della sua Trieste e di tutti gli straordinari personaggi che la vivono".

Le recite sono mercoledì e venerdì alle 20.45, giovedì alle 19.30, sabato alle 18 e domenica alle 17. Venerdì alle 17.30 c’è anche l’incontro del pubblico con la Compagnia. I biglietti si possono prenotare al Botteghino Telefonico del Tsu, allo 075.57542222, acquistare al botteghino del Morlacchi oppure on line su www.teatrostabile.umbria.it.