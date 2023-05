“PretenDiamo Legalità“, i ragazzi imparano le regole

Prima la consegna dei premi, poi la possibilità di conoscere da vicino chi si occupa della sicurezza e in che modo. Ieri, il questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ha premiato le classi vincitrici del progetto “PretenDiamo Legalità“, promosso dalla polizia, in collaborazione con il Miur. Per le scuole primarie, il progetto vincente è stato “Un mare di guai“, presentato dalle classi seconde dell’istituto Assisi 3, scuola primaria Masi. Per le Secondarie di 1° grado, ha vinto l’elaborato “Il nostro regolamento per il gruppo Whatsapp di classe. Decalogo dello stare bene insieme online“, presentato dalla classe 1° A dell’istituto Perugia 12 di Ponte San Giovanni. Infine, per le Scuole Secondarie di 2° grado ha vinto l’elaborato “Stop all’aggressività in rete“, presentato dalle classi prime dell’istituto Salvatorelli Moneta di Marsciano. "Il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico e dei referenti della legalità assume un ruolo strategico nell’avvicinare la nostra azione al mondo dei ragazzi che anche in questa edizione ci hanno colpito per interesse, originalità e creatività", ha detto Bellassai. Gli studenti hanno visitato gli stand della polizia stradale e della Scientifica.