"Presto realtà l’asilo nido comunale"

CASTEL RITALDI "Finalmente possiamo dirlo: il primo asilo nido comunale della nostra storia, che accoglierà anche bambini dai 3 ai 12 mesi., sarà presto realtà". Così il sindaco Elisa Sabbatini (foto), dopo la firma del verbale per la consegna e l’inizio dei lavori che la ditta individuata farà partire la prossima settimana. Prosegue, dunque, l’iter che porterà alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale, all’interno del borgo, nei pressi delle altre strutture scolastiche. La struttura, totalmente finanziata con i fondi del Pnrr, potrà ospitare 32 bambini in uno spazio accogliente e ampio, rispondente ai più alti standard di confort energetico e di benessere. Il numero indicato di bimbi comprende 6 lattanti ( 3-12 mesi), 16 sezione nido (12-24 mesi), e 10 sezione primavera (24 – 36 mesi). "Avremo un numero di lattanti che non era stato mai previsto sul territorio costringendo i cittadini a servirsi di nidi in altri comuni", aggiunge il sindaco.