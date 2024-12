Presepi, musica e mercatini. Sarà un Natale ricco di eventi

Il Natale fa il pieno di appuntamenti in alto Tevere tra Umbertide e Montone. Alla Fratta la festa è iniziata con la mostra “Presepe d’autore“ in via Garibaldi a cura di Confcommercio Umbertide. Oggi, giorno dell’Immacolata ecco uno degli appuntamenti più attesi con l’accensione del grande albero di Piazza Matteotti; l’apertura della Casa di Babbo Natale, a cura del Gruppo Volontari di Umbertide, presso la Rocca dalle 15.30 alle 18) e una serie di animazioni di piazza (la Caccia all’Elfo), musica della Banda Cittadina e coro “Il Grillo Cantante“ della scuola primaria Garibaldi; la parata dei personaggi di Natale; mercatini di Natale, l’accensione dell’albero Avis e l’intrattenimento con i 7 Cervelli, alle 16.30 al centro commerciale. Il 14 dicembre si terrà il concerto “Natale tra Umbria e Toscana“, a cura della Scuola di Musica e Concertisti, mentre il 15 ecco l’accensione dell’Agrialbero, albero di Natale realizzato con mezzi agricoli, lungo la strada statale SS416 a Molino Vitelli. Dal 15 dicembre al 22 gennaio, Natale in Piazza Michelangelo, con mercatini degli hobbisti, animazione del Baby Circus e lotteria, a cura dei commercianti. La vigilia di Natale esibizione della Babbo Natale Band mentre il 26 Concerto di Natale, a cura di Chorus Fractae Ebe Igi. A Montone oggi accensione dell’albero di Natale in Piazza Fortebraccio ed un mercatino. Da non perdere, per i più piccoli, anche “Natale sotto l’albero“ con Babbo Natale che lunedì 23 porterà doni ai bambini. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla tombola e alla musica, tra cui il 26 dicembre, nella chiesa Collegiata, il tradizionale Concerto di Natale dal titolo “Verso una città chiamata Paradiso“ della Corale Fortebraccio. Da segnalare l’apertura presso l’antica prigione del presepe realizzato da Leonardo Formica, a partire dal 20 dicembre, e la mostra di presepi per le vie del borgo realizzata all’interno del concorso “Presepiando“. Altri momenti di svago e cultura saranno inoltre proposti da Museo San Francesco con “Montone tra personaggi, leggende e curiosità“; presso il Teatro San Fedele spettacoli e presentazioni di libri. Capodanno in piazza il 31 dicembre con Outside Band.

Pa.Ip.