’Presepe nella Roccia’ danneggiato dai vandali

GUALDO TADINO – Atti di vandalismo ai danni del "Presepio nella roccia" di piazza del Soprammuro, in piano centro storico, sono stati compiuti da ancora ignoti vandali. Sono state danneggiate alcune statue che rappresentano i Re Magi; una è stata addirittura incendiata. L’opera, che presenta personaggi a grandezza naturale nella zona pedonale a ridosso della piazza Martiri, prossima al museo regionale dell’emigrazione, apprezzata da molti visitatori, gualdesi e turisti, ha subito danneggiamenti quasi certamente nella notte di Capodanno. Non si esclude che una statua possa essere stata bruciata da qualche fuoco d’artificio. Le forze dell’ordine indagano per scoprire quanto avvenuto per arrivare ai responsabili: per questo utilizzano anche i filmati delle telecamere attive nella zona per motivi di sicurezza. Un fatto analogo accadde anni fa, quando atti di vandalismo vennero compiuti ai danni del grande "presepio emozionale" ed i responsabili, una volta individuati, vennero denunciati e condannati. Ora si opera per ripristinare il bel presepio del Soprammuro, per farlo ammirare sino a metà gennaio.