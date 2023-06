Presentato il Palio dei Terzieri di Città della Pieve 2023, omaggio al Divin Pittore

CITTÀ DELLA PIEVE – Presentato il Palio dei Terzieri di Città della Pieve 2023. Un’edizione che, pur rimanendo nel solco della tradizione, tributerà un omaggio speciale al Divin Pittore, nell’anno del cinquecentenario della morte. Ogni sera dal 10 agosto il pubblico sarà intrattenuto con spettacoli, rappresentazioni teatrali, botteghe artigiane, fiere e giocolerie in pieno stile rinascimentale.Domenica 20 agosto il maestoso corteo storico sfilerà nelle vie della città, introdotto da una voce narrante che descrive costumi, figure e gruppi storici. Anche questa edizione vedrà l’assegnazione del prestigioso premio "Masgalano". Una significativa novità è rappresentata dalla istituzione del premio "Valerio Bittarello" per il miglior carro allegorico. Nello stesso pomeriggio si terrà l’attesa Caccia del Toro. La disputa del Palio sarà preceduta come ogni anno il 15 agosto dal lancio della sfida. Gli araldi dei terzieri si sfideranno al cospetto delle autorità comunali riaccendendo una contesa antica.