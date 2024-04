Presentato : "Assisi Terra . Laudato Si’"

ASSISI – È stato presentato il progetto "Assisi Terra Laudato Si’": in preparazione al Giubileo del 2025, il doppio anniversario degli 800 anni del Cantico delle Creature e della morte del Poverello e i 10 anni dell’enciclica Laudato Si’, vuole offrire ai pellegrini l’opportunità di conoscere in profondità i messaggi di Francesco di Assisi e Francesco di Roma. Ad illustrarlo sono stati Antonio Caschetto e Tomás Insua del Centro Laudato Si’ di Assisi, promotore dell’iniziativa, insieme a Marina Rosati, direttrice Ufficio comunicazioni della Diocesi di Assisi e a fra Giulio Cesareo, direttore Ufficio comunicazione del Sacro Convento. Presente anche il sindaco Stefania Proietti. Assisi Terra Laudato Si’ offrirà una serie di programmi e iniziative che hanno come scopo la diffusione dei valori dell’ecologia integrale; i Ritiri Laudato Si’, le immersioni nel creato, i percorsi nei "luoghi Laudato Si’", corsi di formazione alla Cittadella e la proiezione del film "La Lettera: Un Messaggio per la nostra Terra". Infine, verrà attivato un servizio di volontari per l’ accompagnamento dei ritiri, il supporto agli eventi. Il progetto verrà inaugurato con una serie di appuntamenti. Fra le iniziative la performance artistica "Custodi della Terra, artigiani di Pace", a cura di Francesco Astiaso Garcia (Unione Cattolica Artisti Italiani) che coinvolgerà pellegrini, turisti e parrocchie: consiste in un’esperienza di pittura collettiva, in preparazione alla Giornata della Terra e costituirà un vero e proprio "Grido di Pace" che si leverà da Assisi. Inoltre, sempre per celebrare la Terra, nella giornata di domenica 21 aprile il FAI proporrà due percorsi nel Bosco di S. Francesco dal titolo "Festeggiamo madre Terra", una speciale visita con il direttore per approfondire la storia del Bosco, conosciuto con questo nome sin dal XIII secolo, ed il restauro che di esso è stato realizzato dal FAI che ha recuperato e restituito al pubblico 64 ettari di natura.