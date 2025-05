Presentata la Summer. School Its

ORVIETO Un percorso intensivo per scoprire l’agricoltura del futuro tra tecnologie 4.0, sostenibilità e qualità dei prodotti tipici. E’ stata presentata al Palazzo del Vino la Summer School Its in Agricoltura sostenibile e Smart farming che si svolgerà a Orvieto dal 14 al 17 luglio. Ad illustrarne gli obiettivi e i contenuti il sindaco, Roberta Tardani, la responsabile dell’orientamento di Its Umbria Academy, Elena Lazzaroni, il direttore di Cratia, l’ente formativo di Confagricoltura Umbria, Alessandro Sdoga, e Francesco Lanzi, presidente della sezione Agroalimentare di Confindustria Umbria. Presenti anche giovani studenti interessati al percorso, i sindaci del territorio, tra i quali quelli di Fabro, Montegabbione e Parrano, il direttore generale della Cassa di risparmio, Maurizio Bernabè, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. I referenti di Its Umbria Academy hanno anche incontrato a scuola gli studenti e i docenti dell’istituto professionale alberghiero e dell’Istituto Majorana-Maitani. L’iscrizione alla Summer School è totalmente gratuita e possono accedervi gli studenti del 4° e 5° anno degli istituti superiori ma anche i diplomati, senza vincolo di età. Il corso si articolerà in quattro giornate, dalle 8.30 alle 13.30 per un totale di 20 ore di formazione, di cui due in aula presso il Palazzo del Vino, una giornata in un’azienda del territorio e una giornata nel laboratorio Its Umbria di Montefalco dove si trova un cosiddetto “vigneto intelligente“ dotato di sensori e applicazioni di smart farming per il monitoraggio e la gestione delle produzioni. In particolare nelle giornate in aula si approfondiranno le tecnologie e le applicazioni quali droni, gps, sensori e software di gestione dati, i vantaggi dell’agricoltura di precisione per la sostenibilità e l’efficienza, i sistemi di georeferenziazione e i sensori per il monitoraggio del suolo e delle culture.