Presciutti cerca il tris: "Lo chiede la coalizione"

GUALDO TADINO – "La coalizione di centrosinistra ha proposto la mia ricandidatura; ed io ho accettato". Lo ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti, pronto a correre per il terzo mandato consecutivo alla carica di primo cittadino, nel presentare la sede del suo comitato elettorale, in via Flaminia; la lista che lo sosterrà si chiama "Gualdo 2030" – Presciutti Sindaco": nella stessa saranno iscritti i nomi dei 16 candidati che saranno l’espressione della coalizione che lo affianca, cioè il Partito Democratico, Core Gualdese, Gualdo Futura e Forza Gualdo; si aggiungeranno due nuove compagini, cioè Italia Viva e Tempi Nuovi, gruppo recentemente costituito. "La famiglia si allarga – ha detto Presciutti – e di questo siamo molto contenti, perché si arricchisce per costruire una proposta concreta per la città. Siamo impegnati, infatti, per dare continuità al nostro lavoro e proporre nuovi ambiziosi traguardi". Circa il simbolo che rappresenta la lista – ha aggiunto- "è molto semplice, chiaro e rappresentativo della nostra città, visto che contiene nella sua corona i 17 colori dell’agenda 2030, a significare i 17 obiettivi dell’agenda 2030 che sono alla base di quello che proporremo ai cittadini; al suo interno troviamo, oltre alla scritta Presciutti Sindaco, l’elemento grafico dei fiori di Biancospino, per celebrare l’identità della comunità gualdese, in questo anno particolare, a 700 anni della morte del Beato Angelo, ed un ramoscello di ulivo, simbolo di pace e coesione tra i popoli". Tutti gli aggiornamenti sulla "corsa" di Presciutti sono sui social.