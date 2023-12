Premio Santo Stefano. Assegnato al geologo . Federico Famiani

La Pro loco di Costa di Trex ha assegnato il premio Santo Stefano, alla sedicesima edizione, al geologo Federico Famiani, figura nota per il suo legame con il territorio, la conoscenza e per l’impegno a valorizzarne gli aspetti che lo caratterizzano. La consegna è avvenuta dopo la santa messa presieduta dal parroco, don Cesare Provenzi, alla presenza del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, delle Confraternite e di tanti fedeli.

"Il riconoscimento di quest’anno va a Federico Famiani per l’impegno profuso nella ideazione, realizzazione e allestimento della mostra permanente di geopaleontologia di Ca’ Piombino (sede del Parco naturale del Subasio), insieme al Gruppo umbro mineralogico paleontologico (Gump) e al professor Venturi dell’Università degli studi di Perugia", questa la motivazione del riconoscimento, letto dalla presidente della Pro loco, Marina Rosati, che ha anche ricordato la nascita del premio e le sue ragioni fondanti.

Per la costante azione di conoscenza e promozione del Monte Subasio grazie all’attività di guida escursionistica è scritto ancora nella motivazione del premio -; per la fattiva collaborazione con altre associazioni del territorio al fine di aumentare la consapevolezza delle potenzialità di un territorio ricco di storia, di natura e di valori come quelli della montagna. Per condividere con la Pro loco lo stesso bagaglio ideale che ci porta a vivere il mondo del volontariato con l’entusiasmo di chi sa offrire le proprie esperienze e competenze per il bene di questo territorio".

Dopo la consegna del premio, un acquerello dall’artista assisano Claudio Fronza che raffigura la chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Costa di Trex, Famiani ha voluto ringraziare la Pro loco per "l’inaspettato ma apprezzatissimo riconoscimento".